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Марадишвили рассказал, чего ждет от матча с «Тамбовом»

10:47
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Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

— После удачного старта хотим одержать еще одну победу, но будет сложно, — приводит пресс-служба красно-синих слова Марадишвили. — Все помнят июльскую встречу с «Тамбовом», которая складывалась тяжело. У тамбовчан произошли определенные изменения в составе. Матч не будет легкой прогулкой, но надеемся на такой же результат, как и три недели назад.

Следующий матч

Место: 5 | Очки: 3
ЦСКА
В Н В П Н
18:00 15/08/2020
- : -
+2 =0 -0 (4 - 0)
Место: 13 | Очки: 0
Тамбов
П П В П П
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