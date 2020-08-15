Марадишвили рассказал, чего ждет от матча с «Тамбовом»
10:47
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».
— После удачного старта хотим одержать еще одну победу, но будет сложно, — приводит пресс-служба красно-синих слова Марадишвили. — Все помнят июльскую встречу с «Тамбовом», которая складывалась тяжело. У тамбовчан произошли определенные изменения в составе. Матч не будет легкой прогулкой, но надеемся на такой же результат, как и три недели назад.
Открываем домашний сезон матчем с тем же соперником, с которым закрывали предыдущий!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 15, 2020
? #ЦСКАтамбов
? #РПЛ
? 18:00 мск
? #ВЭБарена
? Матч Премьер
? https://t.co/WRO8VSfAQc pic.twitter.com/MLpMrKYSWn
Следующий матч
18:00 15/08/2020
+2 =0 -0 (4 - 0)
Травмы и дисквалификации
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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