Марадишвили рассказал, чего ждет от матча с «Тамбовом»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

— После удачного старта хотим одержать еще одну победу, но будет сложно, — приводит пресс-служба красно-синих слова Марадишвили. — Все помнят июльскую встречу с «Тамбовом», которая складывалась тяжело. У тамбовчан произошли определенные изменения в составе. Матч не будет легкой прогулкой, но надеемся на такой же результат, как и три недели назад.