Мантуан рассказал, за счет чего «Зениту» удалось победить «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Мантуан в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды над «Спартаком» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

— Бывают ли в Бразилии такие страсти, когда футболисты хватают друг друга за горло?

— Да, как дерби «Коринтианс» — «Палмейрас». Тут тоже был жесткий матч!

— «Спартак» играл жестко?

— Да, они играли жестко, но и мы тоже! Поэтому мы выиграли. У нас очень хорошие качества.

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре питерский клуб 11 сентября на своем поле примет «Оренбург».