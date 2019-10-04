Мамаев провел первую тренировку в общей группе «Ростова»

Новичок «Ростова» Павел Мамаев провел первую тренировку в общей группе, сообщает официальный сайт клуба. Команда готовится к матчу 12-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Перед началом занятия полузащитник рассказал, как его приняли в команде.

— Впечатления отличные, все супер. Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю. Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними.

— Как тебя приняли в команде?

— Приняли как дома, все супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет.

Контракт Мамаева с «Ростовом» рассчитан на два года. Сыграть за новый клуб футболист сможет только после зимней паузы в чемпионате России.

С 2013 году Мамаев выступал за «Краснодар». Но ранее клуб объявил о расторжении контракта с футболистом по взаимному согласию обеих сторон.

17 сентября футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин досрочно освободились из белгородской колонии №4, где отбывали наказание за участие в двух драках в центре Москвы.

Новичок «Ростова» Павел Мамаев провел первую тренировку в общей группе.



Перед началом занятия полузащитник рассказал, как его приняли в команде и поблагодарил болельщиков за поддержку.https://t.co/xZQ3piH1bq pic.twitter.com/eqi9vogirX — Football Club Rostov (@rostovfc) October 4, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр