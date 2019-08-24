Магомед-Шапи Сулейманов: «Интенсивный график «Краснодара»? Это очень круто»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов после ничьей против «Локомотива» (1:1) в матче 7 тура РПЛ заявил, что его команда выглядела лучше соперника, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Также 19-летний игрок подчеркнул, что в предстоящем ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» верит в камбэк «быков» и оставит все силы на поле для этого.

— Это мой второй гол головой, — отметил Шапи. — Вандерсон покатил Стоцкому, я увидел, что он разворачивается на ударную позицию, но не собирается бить. Я рванул к воротам, Стоцкий подал туда, и я ударил голой, попал в угол.



— Насколько лично для вас этот гол важен? Вы говорили, что не любите разговоры про Шапи-тайм, джокера...



— Конечно, мне хочется играть. Но я еще раз скажу, что мне нет разницы, буду я выходить минут на 15 или на весь матч. Я в любом случае буду выкладываться по максимуму, как бы оно ни было.



— Что нужно сделать «Краснодару», чтобы переломить ход безвыходной ситуации с «Олимпиакосом»?



— Надо продолжать верить, что бы ни было. Есть много историй про камбэки, и надо до конца верить. Главное, чтобы уходя с поля, мы понимали, что оставили все силы для этого. Тот счет — 0:4 — еще не приговор. Всякое может быть.



— Есть ли план? Что вы увидели в первой игре с «Олимпиакосом», на что можно сделать акцент сейчас?



— Сейчас самое главное — восстановиться, а на что обратить внимание — подскажет тренерский штаб. Не скажу, что эта команда — из ряда вон. Просто тот день был не наш. Мы немного неправильно сделали, что понеслись в атаку, хотя у нас в запасе была еще игра. Но это опыт.



— Извините за неудобный вопрос, но вы очень молоды, а у вас уже есть седые волосы. Когда они начали появляться?



— (Улыбается). Я не знаю, мне кажется, они уже давно.



— Ничья с «Локомотивом», учитывая ход игры, — это успех?



— Не думаю. Мы были лучше «Локомотива», контролировали игру. У соперника были атаки, но у нас шансов было больше. Мы держали мяч.



— Гол в ворота «Краснодара» — это что? Нелепость, случайность?



— Нет, это случайность. Каждый вратарь ошибается. Сколько сейвов он сделал, сколько раз спасал. Просто ошибки Сафонова больше видны, чем наши.



— Как себя физически ощущаете в таком интенсивном графике?



— Очень круто. Лучше играть, чем тренироваться.

Чемпионат России: новости и обзоры, календарь игр, турнирная таблица