Магомед Оздоев: "Мы провели матч лучше "Локомотива"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев после ничьей с "Локомотивом" (1:1) отметил, что результат получился неплохой для его команды.

– "Локомотив" прибавил во втором тайме. Ожидали, что они заиграют быстрее и агрессивнее?

– На то он и "Локомотив" – предыдущий чемпион. Это хорошая команда, которая проводила матч дома. Мы были уверены, что соперник будет играть хорошо. Но я думаю, что мы провели матч лучше. Мы заслуживали победы.

– Ничья – это положительный результат для "Зенита"? Все-таки отобрали очки на выезде у одного из конкурентов.

– Ничья – это неплохой результат. Но не сказать, что хороший. Главное, мы взяли минимум из того, что могли увезти из Москву.

– В конце матча было несколько стычек, в том числе с Барриосом. С чего это пошло?

– Не знаю. Не видел момента. (Елена Григорьевская)

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