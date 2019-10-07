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«Любит Берг столичные команды». «Краснодар» издевается над «Спартаком»

09:37
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Официальный Twitter-аккаунт «Краснодара» опубликовал видео с голом нападающего Маркуса Берга в ворота «Спартака» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата России. «Быки» отметили результативность 33-летнего шведа, который отличается только в играх с командами из Москвы.

— Любит Маркус Берг столичные команды, — написано в Twitter «Краснодара».

Ранее Берг забил два мяча в ворота ЦСКА (2:3) в матче 10-го тура РПЛ.

В текущем сезоне форвард провел 14 игр за «Краснодар» и забил три гола.

«Краснодар» с 26 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 12-я строчка и 14 баллов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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