Лучшим молодым игроком сезона признали Кварацхелию

Лучшим молодым игроком сезона-2019/20 на премии РПЛ, РФС и «Матч ТВ» признан полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. 19-летний грузин провел 27 матчей и забил 3 гола. Он получил первое место от 11 участников голосования.

Полузащитник стал одним из лидеров сезона по количеству обводок — 194, он уступил только Даниилу Лесовому из «Арсенала», который также претендовал на награду. В 29-м туре Кварацхелия показал лучший результат в лиге по успешным обводкам за матч — 15.

Лучшего молодого игрока выбрали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, эксперты, представители СМИ (в том числе и «СЭ»), а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Номинантами были: Федор Чалов, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Игорь Дивеев (все — ЦСКА), Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов, Даниил Уткин (все — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Арсенал»), Александр Максименко («Спартак»), Максим Глушенков («Крылья Советов»), Остон Урунов («Уфа»).