Лучшим игроком сезона признали Дзюбу

Лучшим игроком сезона-2019/20 на премии РПЛ, РФС и «Матч ТВ» признан нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

31-летний форвард второй раз выиграл ассистентскую гонку (16 результативных передач в 28 матчах), в сезоне-2018/19 он также стал лучшим по этому показателю (13 передач). В нынешнем сезоне Дзюба стал еще и лучшим бомбардиром, разделив титул с одноклубником Сердаром Азмуном — по 17 голов.

Лучшего игрока выбрали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, эксперты, представители СМИ (в том числе и «СЭ»), а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Номинантами были: Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос (все — «Зенит»), Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук (все — «Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Элдор Шомуродов («Ростов»), Евгений Луценко («Арсенал»), Даниил Фомин («Уфа»), Александр Соболев («Крылья Советов"/"Спартак»), Эрик Бикфалви («Урал»).