"Лучше бы они мне все сказали лично". Каррера - о "лайках" Ещенко и Глушакова

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что принял решение отправить в дубль хавбека Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко на благо всей команды. 54-летний специалист добавил, что эта ситуация была неприятной.

- Дело в том, что один игрок поставил "лайк" под негативным комментарием, - сказал Каррера в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер". - Если человек поставил "лайк", значит, он разделяет мнение, что я дурак. Такой человек не на моей стороне. Такого человека я постараюсь держать подальше. Я принял такое решение на благо "Спартака". Лучше бы они мне лично все сказали. Все это очень неприятно.

Напомним, Каррера отправил Глушакова и Ещенко в дубль после того, как игроки поставил "лайки" под публикацией известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова в Инстаграме, содержавшей критический комментарий в адрес итальянского специалиста.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также выигрывали Суперкубок страны.

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