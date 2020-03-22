Лопырева нарушила правила карантина в ОАЭ

Посол чемпионата мира 2018 года в России Виктория Лопырева рассказала, какие меры борьбы с коронавирусом приняты в Объединенных Арабских Эмиратах и как она нарушила карантин.

— С сегодняшнего дня в ОАЭ закрыли пляжи, — написала Лопырева в Twitter. — Решили выйти пройтись вдоль, но подъехал человек из CID и попросил вернуться домой.

С сегодняшнего дня в ОАЭ ?? закрыли пляжи. Решили выйти пройтись вдоль , но подъехал человек из CID и попросил вернуться домой. #режим #карантин #оаэ #NoCoronaVirus — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) March 22, 2020

В супер маркетах ОАЭ ??установили специальные метки, которые регламентируют расстояние между людьми при совершении покупок. #Social_Distancing #NoCoronaVirus #карантин — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) March 22, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 311 988 человек. Умерших — 13 407, выздоровевших — 93 790. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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