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Лопырева нарушила правила карантина в ОАЭ

18:01
Виктория Лопырева. Фото "СЭ"
Виктория Лопырева. Фото "СЭ"
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Посол чемпионата мира 2018 года в России Виктория Лопырева рассказала, какие меры борьбы с коронавирусом приняты в Объединенных Арабских Эмиратах и как она нарушила карантин.

— С сегодняшнего дня в ОАЭ закрыли пляжи, — написала Лопырева в Twitter. — Решили выйти пройтись вдоль, но подъехал человек из CID и попросил вернуться домой.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 311 988 человек. Умерших — 13 407, выздоровевших — 93 790. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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