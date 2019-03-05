Ломовицкий занимался отдельно от общей группы "Спартака"

Во вторник "Спартак" провел очередную тренировку перед ответным матчем 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Урала". Как сообщает официальный сайт красно-белых, хавбек Александр Ломовицкий занимался отдельно от общей группы. 21-летний полузащитник получил ушиб стопы в матче 18-го тура премьер-лиги против "Краснодара" (1:1) и был заменен на 44-й минуте.

Тренировку также пропустили голкипер Антон Шитов, защитник Павел Маслов, а также хавбеки Наиль Умяров и Михаил Игнатов. Они проходили углубленное медицинское обследование для юношеской сборной России.

Напомним, первый матч между "Спартаком" и "Уралом" завершился со счетом 1:1.

Все об Олимп-Кубке России - здесь