17:17 | Футбол — РПЛ

Ломовицкий занимался отдельно от общей группы "Спартака"

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Во вторник "Спартак" провел очередную тренировку перед ответным матчем 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Урала". Как сообщает официальный сайт красно-белых, хавбек Александр Ломовицкий занимался отдельно от общей группы. 21-летний полузащитник получил ушиб стопы в матче 18-го тура премьер-лиги против "Краснодара" (1:1) и был заменен на 44-й минуте.

Тренировку также пропустили голкипер Антон Шитов, защитник Павел Маслов, а также хавбеки Наиль Умяров и Михаил Игнатов. Они проходили углубленное медицинское обследование для юношеской сборной России.

Напомним, первый матч между "Спартаком" и "Уралом" завершился со счетом 1:1. 

Урал - Спартак

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https://spartak.com/news/2019-03-05-gotovimsya_k_uralu/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
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