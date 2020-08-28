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«Локомотив» совершит еще два трансфера, в случае ухода Миранчука

12:15
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», в случае ухода полузащитника Алексея Миранчука «Локомотив» осуществит еще минимум два трансфера на вход.

«Аталанта» и «Локо» близки к заключению сделки по Миранчуку и согласовывают последние детали перехода. Итальянские СМИ сообщали, что за 24-летнего футболиста итальянский клуб заплатит порядка 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Миранчук провел пять матчей за «Локо», забив два мяча и отдав три голевых передачи. Показатели хавбека в турнирах-2019/20 — 16 голов и 5 результативных пасов в 32 официальных встречах.

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