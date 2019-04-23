"Локомотив" прилетел в Ростов, где проведет гостевой матч 25-го тура чемпионата России против желто-синих, информирует официальный Твиттер москвичей. Встреча пройдет 24 апреля на стадионе "Ростов Арена".

"Локомотив" занимает второе место с 43 очками в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 35 баллами располагается на 7-й строчке.

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