«Локомотив» предлагает Фарфану остаться
15:44
По данным «СЭ», московский «Локомотив» сделал предложение Джефферсону Фарфану о продлении сотрудничества.
Возрастному нападающему предложен контракт на один год с огромным снижением зарплаты по сравнению с прошлым договором — более чем в два раза. Решение теперь остается за 35-летним перуанцем.
В текущем сезоне из-за травмы перуанец провел всего 3 матча в чемпионате России и забил один мяч. (Вячеслав Короткин)
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