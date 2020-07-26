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«Локомотив» предлагает Фарфану остаться

15:44
Джефферсон Фарфан. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Джефферсон Фарфан. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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По данным «СЭ», московский «Локомотив» сделал предложение Джефферсону Фарфану о продлении сотрудничества.

Возрастному нападающему предложен контракт на один год с огромным снижением зарплаты по сравнению с прошлым договором — более чем в два раза. Решение теперь остается за 35-летним перуанцем.

В текущем сезоне из-за травмы перуанец провел всего 3 матча в чемпионате России и забил один мяч. (Вячеслав Короткин)

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