«Локомотив» — «Краснодар»: Глушенков сравнял счет в игре

Вингер «Локомотива» Максим Глушенков забил на 52-й минуте матча с «Краснодаром» в 20-м туре РПЛ — 2:2.

Глушенков прорвался слева в штрафную, навесил на Артема Дзюбу и побежал к воротам. Дзюба сделал скидку ногой, и Максим, который уже был близко к воротам, отправил мяч в сетку.

Для Глушенкова это дебютный гол за «Локомотив».