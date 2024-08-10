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Сегодня, 16:22

«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): хозяева забили второй гол

Алина Савинова
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«Локомотив» удвоил преимущество в матче 4-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо».

На 64-й минуте с передачи Алексея Батракова отличился Евгений Морозов, для которого этот гол стал первым в сезоне.

Счет в игре на данный момент — 2:0 в пользу железнодорожников.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо Мх

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ФК Динамо (Махачкала)
ФК Локомотив (Москва)
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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