«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): хозяева забили второй гол

«Локомотив» удвоил преимущество в матче 4-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо».

На 64-й минуте с передачи Алексея Батракова отличился Евгений Морозов, для которого этот гол стал первым в сезоне.

Счет в игре на данный момент — 2:0 в пользу железнодорожников.