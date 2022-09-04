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4 сентября, 19:28

«Ахмат» в гостях в меньшинстве победил «Локомотив»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
4 сентября. «Локомотив» — «Ахмат» — 1:2.
Фото ФК «Локомотив».

«Ахмат» на выезде победил «Локомотив» в матче 8-го тура чемпионата России. Грозненцы взяли верх со счетом 2:1.

Уже на 3-й минуте матча счет в игре открыл нападающий Мохамед Конате.

Однако уже в первом тайме фоврард получил две желтые карточки и был удален с поля.

А ближе к концу первой половины матча «Локо» сравнял счет: пенальти реализовал полузащитник Антон Миранчук. Хавбек уже забил четыре гола с пенальти в этом сезоне.

И все же во втором тайме команда Андрея Талалаева смогла вырвать победу: точный удар нанес полузащитник Лечи Садулаев.

«Ахмат» набрал 11 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице, обойдя как раз «Локомотив» (9-е место, 9 очков).

В следующем туре «Локо» 11 сентября на выезде сыграет против «Факела», «Ахмат» в этот же день примет на своем поле «Нижний Новгород».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Ахмат
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
9
113
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Оренбург – Химки
 3 : 1
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 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
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Кр. Советов – ЦСКА
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Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
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 7
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

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Сочи

 6
П
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ЦСКА

 4
Александр Соболев

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Спартак

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Краснодар

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Локомотив

 7 1 2
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