Защитник «Локомотива» Слободан Райкович рассказал в интервью «СЭ», как происходил его переход в московский клуб.

— Что вы знали о «Локомотиве» и РПЛ перед трансфером?

— Я люблю футбол, постоянно смотрю самые разные матчи — и российских команд, в том числе, — сказал Райкович. — Не только «Локомотива». У меня есть друзья, игравшие в РПЛ — следил за ними. Я знал, что здесь «Локо» — один из топ-клубов, берет титулы, постоянно выходит в Лигу чемпионов.

— Вы упомянули друзей, игравших в России. Обсуждали с кем-то из них свой трансфер?

— Конечно, говорил с агентами, друзьями, семьей, но все решения принимаю сам.

— Переехали в Москву с семьей?

— В Италии и Германии она находилась со мной, но сейчас из-за всей этой ситуации с коронавирусом близкие не могут быть рядом.

— Читал, что несколько лет назад вы могли перейти в «Рубин»...

— Были предложения от нескольких российских клубов, но я решил остаться в Европе, потому что мне нравился стиль игры в бундеслиге. (Константин Колмаков)

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