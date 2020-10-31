«Локо» — один из топ-клубов». Райкович — о переезде в Россию
Защитник «Локомотива» Слободан Райкович рассказал в интервью «СЭ», как происходил его переход в московский клуб.
— Что вы знали о «Локомотиве» и РПЛ перед трансфером?
— Я люблю футбол, постоянно смотрю самые разные матчи — и российских команд, в том числе, — сказал Райкович. — Не только «Локомотива». У меня есть друзья, игравшие в РПЛ — следил за ними. Я знал, что здесь «Локо» — один из топ-клубов, берет титулы, постоянно выходит в Лигу чемпионов.
— Вы упомянули друзей, игравших в России. Обсуждали с кем-то из них свой трансфер?
— Конечно, говорил с агентами, друзьями, семьей, но все решения принимаю сам.
— Переехали в Москву с семьей?
— В Италии и Германии она находилась со мной, но сейчас из-за всей этой ситуации с коронавирусом близкие не могут быть рядом.
— Читал, что несколько лет назад вы могли перейти в «Рубин»...
— Были предложения от нескольких российских клубов, но я решил остаться в Европе, потому что мне нравился стиль игры в бундеслиге. (Константин Колмаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.