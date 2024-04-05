Левников назначен главным арбитром матча 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак»

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 23-го тура РПЛ.

Центральная игра тура «Динамо» — «Спартак» пройдет на «ВТБ Арене» в воскресенье, 7 апреля. Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников.

6 апреля (суббота)

«Урал» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Гурбанов, Владислав Назаров; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Мартынов.

«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Хральцов.

«Ростов» — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мацюра.

7 апреля (воскресенье)

ЦСКА — «Факел»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Павел Новиков; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Резников.

«Зенит» — «Балтика»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.

«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Динамо» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Анатолий Цветнов.

8 апреля (понедельник)

«Оренбург» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Олег Соколов.

После 21 матча в чемпионате России лидирует «Зенит» с 41 очком. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 40 баллов. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (38 очков).

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