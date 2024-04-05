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Судейство

Сегодня, 14:51

Левников назначен главным арбитром матча 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак»

Алина Савинова
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Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 23-го тура РПЛ.

Центральная игра тура «Динамо» — «Спартак» пройдет на «ВТБ Арене» в воскресенье, 7 апреля. Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников.

6 апреля (суббота)

«Урал» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Гурбанов, Владислав Назаров; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Мартынов.

«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Хральцов.

«Ростов» — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мацюра.

7 апреля (воскресенье)

ЦСКА — «Факел»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Павел Новиков; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Резников.

«Зенит» — «Балтика»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.

«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Динамо» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Анатолий Цветнов.

8 апреля (понедельник)

«Оренбург» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Олег Соколов.

После 21 матча в чемпионате России лидирует «Зенит» с 41 очком. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 40 баллов. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (38 очков).

Новости футбола РПЛ-2023/2024 — турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты

Источник: https://rfs.ru/news/220185
Футбол
РПЛ
Кирилл Левников
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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