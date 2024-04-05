Левников назначен главным арбитром матча 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак»
Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 23-го тура РПЛ.
Центральная игра тура «Динамо» — «Спартак» пройдет на «ВТБ Арене» в воскресенье, 7 апреля. Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников.
6 апреля (суббота)
«Урал» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Гурбанов, Владислав Назаров; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Мартынов.
«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Хральцов.
«Ростов» — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мацюра.
7 апреля (воскресенье)
ЦСКА — «Факел»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Павел Новиков; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Резников.
«Зенит» — «Балтика»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.
«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Динамо» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Анатолий Цветнов.
8 апреля (понедельник)
«Оренбург» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Олег Соколов.
После 21 матча в чемпионате России лидирует «Зенит» с 41 очком. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 40 баллов. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (38 очков).
Новости футбола РПЛ-2023/2024 — турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5