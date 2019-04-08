Левашов – лучший игрок "Арсенала" в марте по мнению болельщиков

Голкипер "Арсенала" Михаил Левашов признан лучшим игроком марта по мнению болельщиков, информирует официальный Твиттер туляков.
27-летний россиянин принял участие в 5 матчах своей команды, которая одержала три победы и два раза сыграла вничью. Левашов не пропустил ни одного гола в РПЛ за четыре игры в РПЛ.
Сейчас спортсмен восстанавливается от травмы руки, полученной в первом тайме матча 21-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (1:0).
В текущем сезоне Левашов сыграл в 17 играх за "Арсенал" и пропустил 20 мячей.
"Арсенал" с 31 очком занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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🔝👍👏Михаил Левашов – лучший футболист марта!– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 8 апреля 2019 г.
📊В официальной группе ВКонтакте завершилось голосование за звание лучшего игрока месяца. Победу одержал вратарь Михаил Левашов. pic.twitter.com/hg6vNnsrQp