Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА по семейным обстоятельствам
ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста помощника главного тренера. Специалист покинул команду по семейным обстоятельствам.
В тренерский штаб ЦСКА вошли итальянские специалисты Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Они присоединятся к команде на первом тренировочном сборе в Абу-Даби. Багаттини является тренером по физподготовке, ранее он работал в ряде швейцарских клубов и сборной Швейцарии U-19. Экс-тренер «Сампдории» Фаваретто будет отвечать на стандартные положения.
Березуцкий занимал должность с 6 июня 2024 года. С июля 2021-го по июнь 2022-го он работал главным тренером армейцев.
ЦСКА после 18 туров набрал 36 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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