Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА по семейным обстоятельствам

ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста помощника главного тренера. Специалист покинул команду по семейным обстоятельствам.

В тренерский штаб ЦСКА вошли итальянские специалисты Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Они присоединятся к команде на первом тренировочном сборе в Абу-Даби. Багаттини является тренером по физподготовке, ранее он работал в ряде швейцарских клубов и сборной Швейцарии U-19. Экс-тренер «Сампдории» Фаваретто будет отвечать на стандартные положения.

Березуцкий занимал должность с 6 июня 2024 года. С июля 2021-го по июнь 2022-го он работал главным тренером армейцев.

ЦСКА после 18 туров набрал 36 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ.