Лескано приступил к тренировкам перед матчем с "Зенитом"

Полузащитник "Анжи" Хуан Лескано, пропустивший последние матчи чемпионата России из-за повреждения голеностопа, восстановился и приступил к тренировкам в общей группе, информирует официальный сайт махачкалинцев. 26-летний аргентинец будет готовиться с командой к игре 23-го тура РПЛ против "Зенита". Игра состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге.

В текущем сезоне Лескано провел два матча в составе "Анжи" и не отметился результативными действиями.

– Без ограничений работает и голкипер Юрий Дюпин, чье участие в игре с "Динамо" было под вопросом из-за повреждения шеи. Таким образом, к выезду в Санкт-Петербург "Анжи" готовится в полном составе, – также отмечается в заявлении пресс-службы команды.

"Анжи" с 19 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" с 45 баллами располагается на первой строчке.

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