Обладатель Кубка России 1999 года в составе «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ. Ранее питерцы заранее защитили чемпионский титул.

— Аршавин правильно после матча сказал: «Год назад этот матч был бы двусторонней игрой» (улыбается). Наверное, исходя из происходившего на поле, этот матч чем-то напоминал товарищеский, учитывая, что игра протекала без особого накала, будто рядовой, — цитирует Лепехина Rusfootball. — Питерцы хорошо контролировали мяч, гости преимущественно оборонялись. Игра без нерва.

Но я представляю, какие разговоры бы начались, если бы «Зенит» не выиграл. Поэтому я еще больше рад этому результату. Единственное, хотелось бы увидеть на этой стадии сезона в деле побольше своих воспитанников. Сегодня шанс был предоставлен только Мусаеву, да и то его заменили после первого тайма. Да, играли сегодня те, у кого меньше практики, но, наверное, можно было бы подпустить тех, кто вышел из клубной академии.

Учитывая состав «Сочи», меня еще в начале сезона удивляло ее положение, где она теряла много очков, при этом имея такой состав, часть из которого в составе «Зенита» была действующим чемпионом страны. Теоретически «Сочи» может еще и в Лигу Европы попасть, а если это случится, думаю, команда достойно там выступит. Очевидно, что ни о каком вылете из премьер-лиги говорить не приходится. По игре сочинцы обладают квалифицированным составом.