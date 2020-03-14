Леонид Слуцкий: «У «Рубина» почти нет футболистов с опытом борьбы за выживание»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Арсенала». Специалист посетовал на нехватку футболистов с опытом борьбы в нижней части таблицы. После 21 тура «Рубин» занимает предпоследнее место в таблице.

— Зона вылета, безусловно, сказывается. Основная наша проблема — психологическая, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — На сборах, в контрольных матчах была одна ситуация, в официальных — другая. Я это связываю с высоким уровнем ответственности. Мы пытаемся снять с них напряжение, но это не так просто, учитывая, что у нас почти нет футболистов в команде с опытом борьбы за выживание.