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le10sport: «Спартак» хочет приобрести защитника «Страсбура»

11:30
Кенни Лала. Фото le10sport.com.
Кенни Лала. Фото le10sport.com.
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Защитник «Страсбура» Кенни Лала входит в сферу интересов «Спартака», сообщает le10sport.

По данным источника, российский клуб пока не сделал официальное предложение, но серьезно заинтересован в его подписании. «Страсбур» готов рассмотреть предложения по игроку. На француза также претендуют «Марсель» и «Аугсбург».

Контракт 28-летнего футболиста истекает через год. Его основная позиция — правый защитник. В сезоне-2019/20 Лала провел 33 матча за «Страсбур» и забил два мяча при одной голевой передаче.

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