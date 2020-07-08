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Кутепов вернулся в общую группу «Спартака»

8 июля 2020, 13:00
Илья Кутепов. Фото ФК «Спартак»
Илья Кутепов. Фото ФК «Спартак»
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов приступил к занятиям в общей группе красно-белых. 26-летний футболист пропустил рестарт сезона из-за травмы ноги.

В текущем сезоне Кутепов провел 13 матчей в чемпионате и Кубке страны, в которых заработал пять желтых карточек. «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. (Вячеслав Короткин)

Следить за матчем «Спартак» — «Локомотив» вы можете сегодня, 8 июля, в онлайн-трансляции «СЭ». Начало — в 20.30.

Спартак — Локомотив

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