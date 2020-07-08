Кутепов вернулся в общую группу «Спартака»
8 июля 2020, 13:00
Защитник «Спартака» Илья Кутепов приступил к занятиям в общей группе красно-белых. 26-летний футболист пропустил рестарт сезона из-за травмы ноги.
В текущем сезоне Кутепов провел 13 матчей в чемпионате и Кубке страны, в которых заработал пять желтых карточек. «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. (Вячеслав Короткин)
Следить за матчем «Спартак» — «Локомотив» вы можете сегодня, 8 июля, в онлайн-трансляции «СЭ». Начало — в 20.30.
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Победой «Спартака»
32.3%
Крупной победой «Спартака»
4.3%
Безголевой ничьей
5.9%
Результативной ничьей
15.9%
Победой «Локомотива»
33.0%
Крупной победой «Локомотива»
8.7%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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