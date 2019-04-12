Курбан Бердыев: "Крылья" заслужили победу в матче с "Рубином"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после поражения в матче 23-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (0:1) заявил, что самарцы заслужили победу.

- В первом тайме не было конструктивной игры впереди и контроля, - сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер". - Во втором тайме контроль наладили. "Крылья" заслужили победу.

В первом тайме неправильно перестраивались молодые игроки. Из-за перестроения мы глубоко садились. Во втором тайме не было той уверенности, которая есть при правильном перестроении. Нет претензий к самоотдаче игроков, есть технический брак.

"Рубин" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.

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