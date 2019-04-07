16:19 | Футбол — РПЛ

Курбан Бердыев: "Группа атаки "Арсенала" одна из лучших в премьер-лиге"

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 22-го тура РПЛ против "Арсенала" заявил, что не считает соперника казанцев фаворитом встречи. Он также отметил, что у тульского клуба одна из лучших атак в премьер-лиге.

– Мы знаем все проблемы, которые у нас есть, работаем над этим. Посмотрим, что получится, - сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер".

– "Арсенал" фаворит матча?

– Я бы не сказал, что он фаворит. Группа атаки, я думаю, у них одна из лучших в премьер-лиге, потому них достаточно квалифицированные игроки, у них есть замены, которые усиливают игру. Сегодня предстоит интересный матч.

– Долго определялись с центром защиты?

– Да, но определились.

– Что с Хореном Байрамяном?

– К сожалению, получил микротравму на тренировке.

Рубин – Арсенал Т

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