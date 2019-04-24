Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 25-го тура против "Уфы" заявил, что рулевой соперника Вадим Евсеев не даст расслабиться игрокам своей команды.

- Пути назад у многих может не появиться: "Уфа" - тяжелый и сложный соперник, команда с характером, - сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер". - Лишнее подтверждение тому - матч с ЦСКА. У них достаточно амбициозный тренер, который не даст расслабиться. "Уфа" и при Кириченко неплохо выглядела, просто где-то не везло.

Результаты "Рубина"? Есть мера ответственности, но позитивно смотрю в будущее. Кому забивать после ухода Азмуна? У нас есть Сагитов, Полоз и Бухаров. Байрамян неплохо выглядит, но у него то травма, то дисквалификация. Надеюсь, все будет нормально.

"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.

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