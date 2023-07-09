Кураньи считает, что Тюкавин в будущем может перейти в европейский клуб
Бывший футболист «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о нападающем московской команды Константине Тюкавине.
«Костя Тюкавин — лучший нападающий сейчас, — цитирует Кураньи ТАСС. — Да, в будущем он сможет перейти в европейский клуб. Я думаю, что у него много хороших качеств. Если он проведет хороший сезон, если будет также хорошо играть, как играл, то будет одним из лучших нападающих России. Почему он особенный? Потому что у него есть хорошая техника, хороший удар, он забивает голы, что хорошо для команды. И он молодой. Какие советы я давал ему? Много тренироваться, верить в себя, тогда все будет хорошо».
21-летний Тюкавин в прошлом сезоне провел за «Динамо» 38 матчей во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 7 результативных передач. Он занял второй место в голосовании за звание лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/23.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
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|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
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|23.07
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Спартак – Оренбург
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|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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