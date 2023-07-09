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Кураньи считает, что Тюкавин в будущем может перейти в европейский клуб

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о нападающем московской команды Константине Тюкавине.

«Костя Тюкавин — лучший нападающий сейчас, — цитирует Кураньи ТАСС. — Да, в будущем он сможет перейти в европейский клуб. Я думаю, что у него много хороших качеств. Если он проведет хороший сезон, если будет также хорошо играть, как играл, то будет одним из лучших нападающих России. Почему он особенный? Потому что у него есть хорошая техника, хороший удар, он забивает голы, что хорошо для команды. И он молодой. Какие советы я давал ему? Много тренироваться, верить в себя, тогда все будет хорошо».

21-летний Тюкавин в прошлом сезоне провел за «Динамо» 38 матчей во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 7 результативных передач. Он занял второй место в голосовании за звание лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/23.

Источник: ТАСС
Кевин Кураньи
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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