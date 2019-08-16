«Крылья Советов» сообщили о переносе матча со «Спартаком»

«Крылья Советов» в своем Twitter сообщили, что матч седьмого тура чемпионата России со «Спартаком» перенесен на 19.00 по московскому времени. Как и планировалось, он состоится 25 августа.

— ФК «Спартак» как участник еврокубков воспользовался своим правом переноса времени матча в РПЛ, — говорится в сообщении. — Футбольный клуб «Крылья Советов» обязан принять это решение лиги. Таким образом, матч «Крылья» — «Спартак» состоится 25 августа в 20.00 (19.00 по московскому времени — прим. «СЭ»).

Ранее начало матча было запланировано на 14.00 по московскому времени.

???ФК «Спартак» как участник еврокубков воспользовался своим правом переноса времени матча в РПЛ. Футбольный клуб «Крылья Советов» обязан принять это решение лиги. Таким образом, матч #КрыльяСпартак состоится 25 августа в 20:00. — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) August 16, 2019

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