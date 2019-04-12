"Крылья Советов" победили "Рубин" благодаря голу Зиньковского

"Крылья Советов" с минимальным счетом обыграли "Рубин" в матче 23-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил полузащитник Антон Зиньковский.

"Крылья" набрали 27 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице. "Рубин" с 30 баллами располагается на 8-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

23-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Рубин" (Казань) - 1:0 (0:0)

Гол: Зиньковский, 56.

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Шишкин, Самарджич, Рохель, Денисов, Самедов (Корниленко, 44), Тимофеев, Рабиу (Зотов, 69), Зиньковский, Шейдаев (Ткачук, 81), Канунников.

"Рубин" (Казань): Ив.А.Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов, Иг.Коновалов, Могилевец, Башкиров (Пантелеев, 77), Акбашев (Полоз, 71), Сагитов (Бухаров, 61).

Предупреждения: Степанов, 28. Шишкин, 57. Самарджич, 64. Канунников, 73. Уремович, 73.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Елеференко (Москва), Ширяев (Ставрополь).

12 апреля. Самара. Стадион "Самара Арена".

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