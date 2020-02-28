«Крылья Советов» — «Оренбург»: все голы матча
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 20-го тура чемпионата России.
На 18-й минуте встречи защитник самарцев Срджан Мияйлович сфолил в своей штрафной. Арбитр Виталий Мешков назначил 11-метровый удар, а после консультации с видеоассистентом рефери Михаилом Вилковым показал Мияйловичу красную карточку.
Исполнять пенальти вызвался Джордже Деспотович, но бывший голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов отразил 11-метровый удар в первой официальной игре за «Крылья».
? Евгений Фролов отразил пенальти от своего бывшего одноклубника Джордже Деспотовича.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 28, 2020
? Эпизод с просмотром VAR, удалением Мияйловича и 11-метровым ударом — в этом видео.https://t.co/FCQnGowtuZ
Счет в матче открыл полузащитник самарцев Денис Попович на 42-й минуте, отправив мяч в ворота Александра Довбни после передачи Деяна Радонича.
? Денис Попович забивает первый гол десятилетия в #ТинькоффРПЛ!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 28, 2020
? #КрыльяОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
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«Оренбург» сравнял счет в концовке встречи. На 89-й минуте Рикарду Алвеш подобрал мяч и отправил его дальнюю девятку.
? Гол Рикарду Алвеша помог «Оренбургу» вырвать ничью на «Самара Арене».#КрыльяОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/Bsm02SC0HW— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 28, 2020