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«Крылья Советов» — «Оренбург»: все голы матча

20:25
28 февраля. Самара. «Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» — 1:1. Фото ФК «Оренбург»
28 февраля. Самара. «Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» — 1:1. Фото ФК «Оренбург»
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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 20-го тура чемпионата России.

На 18-й минуте встречи защитник самарцев Срджан Мияйлович сфолил в своей штрафной. Арбитр Виталий Мешков назначил 11-метровый удар, а после консультации с видеоассистентом рефери Михаилом Вилковым показал Мияйловичу красную карточку.

Исполнять пенальти вызвался Джордже Деспотович, но бывший голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов отразил 11-метровый удар в первой официальной игре за «Крылья».

Счет в матче открыл полузащитник самарцев Денис Попович на 42-й минуте, отправив мяч в ворота Александра Довбни после передачи Деяна Радонича.

«Оренбург» сравнял счет в концовке встречи. На 89-й минуте Рикарду Алвеш подобрал мяч и отправил его дальнюю девятку.

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