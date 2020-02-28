«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 20-го тура чемпионата России.

На 18-й минуте встречи защитник самарцев Срджан Мияйлович сфолил в своей штрафной. Арбитр Виталий Мешков назначил 11-метровый удар, а после консультации с видеоассистентом рефери Михаилом Вилковым показал Мияйловичу красную карточку.

Исполнять пенальти вызвался Джордже Деспотович, но бывший голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов отразил 11-метровый удар в первой официальной игре за «Крылья».

? Евгений Фролов отразил пенальти от своего бывшего одноклубника Джордже Деспотовича.



? Эпизод с просмотром VAR, удалением Мияйловича и 11-метровым ударом — в этом видео.https://t.co/FCQnGowtuZ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 28, 2020

Счет в матче открыл полузащитник самарцев Денис Попович на 42-й минуте, отправив мяч в ворота Александра Довбни после передачи Деяна Радонича.

«Оренбург» сравнял счет в концовке встречи. На 89-й минуте Рикарду Алвеш подобрал мяч и отправил его дальнюю девятку.