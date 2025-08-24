«Крылья Советов» — «Краснодар»: Кордоба забил пятый гол в ворота хозяев

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил гол в ворота «Крыльев Советов» на 86-й минуте гостевого матча 6-го тура РПЛ — 5:0. Колумбиец оформил дубль, первый гол он забил на 42-й минуте.