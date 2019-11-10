Крыховяк рассказал о своем состоянии после матча с «Краснодаром»
10 ноября 2019, 23:22
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк получил травму в матче 16-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1). У него диагностировано сотрясение головного мозга в результате столкновения с форвардом «быков» Ари.
— Обидный результат, — написал Крыховяк в Instagram. — А с моим здоровьем все нормально.
Отметим, что Крыховяк стал автором единственного гола своей команды.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
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