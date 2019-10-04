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Крыховяк — лучший игрок «Локомотива» в сентябре

12:29
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк стал лучшим игроком железнодорожников в сентябре, сообщается на официальном сайте красно-зеленых.

В сентябре Крыховяк провел за клуб четыре матча, забил три мяча «Сочи», «Зениту» и «Байеру», а также сделал голевую передачу в игре с «Оренбургом». За него проголосовало 79,6%, на втором месте голосования болельщиков нападаюший Федор Смолов с 7,43%, а замкнул тройку Дмитрий Баринов с 5,78% голосов.

Отметим, что Крыховяк также был признан лучшим игроком «Локо» в августе, в июле же лучшим стал защитник Соломон Кверквелия.

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