Круговой о разговоре с Глушенковым после матча ЦСКА — «Зенит»: «Всего хорошего. С наступающим вас Новым годом»

Защитник ЦСКА Данил Круговой после матча 16-го тура РПЛ против «Зенита» (1:4) ответил на вопрос о разговоре с полузащитником петербургской команды Максимом Глушенковым.

После матча Глушенков во флэш-интервью высказался с отсылкой на предматчевый ролик ЦСКА, где Круговой выступил в роли стендап-комика: «Я, конечно, не стендап-комик, но тоже могу что-то сказать. Спасибо всем болельщикам, вы прекрасная публика».

— С Максом поговорил?

— Нет. Всего хорошего. С наступающим вас Новым годом.

«Зенит» набрал 34 очка и поднялся на первое место в таблице. У идущего вторым московского «Динамо» (32 очка) есть игра в запасе. ЦСКА остался пятым с 26 очками.

В следующем туре «Зенит» 5 декабря примет «Балтику», а ЦСКА в этот же день в гостях сыграет с «Родиной».