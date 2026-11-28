Семак: «Педро, Нино и Дивеева пришлось заменить. На первый взгляд, острых травм нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Педро, Нино и Игоря Дивеева, которых пришлось заменить по ходу матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (4:1).

— Что с состоянием Педро?

— Педро, Нино и Дивеева пришлось заменить. На первый взгляд, острых травм нет. Но завтра будет понятно, что с игроками.

— Как-то корректируете тренировки с учетом погоды?

— Конечно. Мяч другой становится из-за низкой температуры. Принимаем во внимание качество поля. Приходится вносить коррективы.