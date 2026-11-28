Газзаев — о поражении ЦСКА: «Огромное преимущество «Зенита». Безоговорочная победа»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поражении армейцев в матче 16-го тура РПЛ против «Зенита» (1:4).

«Огромное преимущество «Зенита». Безоговорочная победа. Других мнений быть не может. Результат закономерен», — сказал Газзаев «СЭ».

«Зенит» набрал 34 очка и поднялся на первое место в таблице. У идущего вторым московского «Динамо» (32 очка) есть игра в запасе. ЦСКА остался пятым с 26 очками.

В следующем туре «Зенит» 5 декабря примет «Балтику», а ЦСКА в этот же день в гостях сыграет с «Родиной».