Кристиан Нобоа – о матче с "Локо": "Тренируюсь в общей группе, готов играть"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной матчу 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом". Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

– Как ваше здоровье?

– Все хорошо, никаких проблем. Тренируюсь в общей группе, готов играть.



– Стал ли "Локомотив" слабее по сравнению с прошлым сезоном или "Зенит" стал сильнее?

​– Трудно сказать. В этом сезоне, думаю, "Зенит" сильнее. Тем не менее, "Локомотив" – хорошая команда с сильным тренером и качественными игроками. У нас нет принципиального соперника, все матчи рассматриваем как финалы.

– Кто ваш главный соперник по чемпионату?

– Для меня – все. Легких игр не будет. Впереди девять матчей, мы должны быть сконцентрированы на протяжении всего игрового времени. Нужно стараться, нас ждет сложный матч в воскресенье.

– Станет ли плюсом то, что "Локомотив" играл в Кубке России в среду?

– Не думаю, что это доставит им трудности. Опытные футболисты, они знают, как играть через три-четыре дня.

– Изменились ли ваши функции после ухода Паредеса и появления Барриоса?

– Тот, кто играет центрального полузащитника, должен работать и в атаке, и в обороне. Надо стараться помогать команде и в атаке, и в обороне вне зависимости от того, кто твой партнер, – цитирует Нобоа пресс-служба "Зенита".

"Зенит" с 44 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Локомотив" с 38 баллами располагается на второй строчке.

"Локомотив" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр