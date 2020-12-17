«Краснодар» — «Уфа»: Городов, Берг, Мрзляк и Жамалетдинов выйдут с первых минут
16:57
Стали известны составы «Краснодара» и «Уфы» на матч 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 18:00 мск.
«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Чернов, Газинский, Вильена, Классон, Кабелла, Вандерсон, Берг.
Запасные: Адамов, Литвинов, Ионов, Камболов, Уткин, Черников, Сперцян, Олссон, Марков, Сулейманов.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич, Данченко, Мрзляк, Камилов, Сысуев, Кротов, Жамалетдинов.
Запасные: Шафинский, Чернов, Бородин, Голубев, Фольмер, Карп, Агаларов.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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