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«Краснодар» — «Уфа»: Городов, Берг, Мрзляк и Жамалетдинов выйдут с первых минут

16:57
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Стали известны составы «Краснодара» и «Уфы» на матч 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 18:00 мск.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Чернов, Газинский, Вильена, Классон, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Запасные: Адамов, Литвинов, Ионов, Камболов, Уткин, Черников, Сперцян, Олссон, Марков, Сулейманов.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич, Данченко, Мрзляк, Камилов, Сысуев, Кротов, Жамалетдинов.

Запасные: Шафинский, Чернов, Бородин, Голубев, Фольмер, Карп, Агаларов.

Краснодар — Уфа

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