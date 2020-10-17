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«Краснодар» — «Рубин»: за что арбитр Вилков назначил пенальти?

17:30
17 октября. 11-й тур РПЛ. «Краснодар» — «Рубин». 17 октября. 11-й тур РПЛ. «Краснодар» — «Рубин».
17 октября. 11-й тур РПЛ. «Краснодар» — «Рубин».
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На 43-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» ошибся арбитр Михаил Вилков, не назначивший 11-метровый удар в ворота гостей. С той позиции, на которой находился судья, он не увидел, что полузащитник казанцев Илья Самошников сыграл правой рукой в своей штрафной площади и прервал передачу Сергея Петрова.

Ошибку рефери исправили видеоассистенты Алексей Амелин и Валерий Данченко. Они предложили Вилкову изучить видеозапись, после чего арбитр быстро назначил пенальти.

Необходимо отметить, что в том моменте арбитру не помог его второй ассистент Арам Петросян. Он же на 40-й минуте ошибочно зафиксировал положение «вне игры» у игрока «Краснодара». (Александр Бобров)

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