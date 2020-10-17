«Краснодар» — «Рубин»: за что арбитр Вилков назначил пенальти?
На 43-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» ошибся арбитр Михаил Вилков, не назначивший 11-метровый удар в ворота гостей. С той позиции, на которой находился судья, он не увидел, что полузащитник казанцев Илья Самошников сыграл правой рукой в своей штрафной площади и прервал передачу Сергея Петрова.
Ошибку рефери исправили видеоассистенты Алексей Амелин и Валерий Данченко. Они предложили Вилкову изучить видеозапись, после чего арбитр быстро назначил пенальти.
Необходимо отметить, что в том моменте арбитру не помог его второй ассистент Арам Петросян. Он же на 40-й минуте ошибочно зафиксировал положение «вне игры» у игрока «Краснодара». (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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