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«Краснодар» — «Рубин»: Олссон увеличил преимущество хозяев

17:43
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Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон забил гол в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он сделал счет 2:0 в пользу хозяев.

Краснодар — Рубин

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