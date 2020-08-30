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«Краснодар» — «Ростов»: Классон и Еременко появятся на поле с первых минут

18:44
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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Игра начнется в 20.00 (мск).

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов — Петров, Газинский, Мартынович, Рамирес — Классон, Олссон, Кайю, Вилена — Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Уткин, Кабелла, Ари, Сулейманов, Кутовой.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков — Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Козлов — Байрамян, Еременко, Ионов, Норманн, Хашимото — Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Логашов, Рудаков, Поярков, Смирнов, Глебов, Ковалев, Полоз, Долгов, Тошевски.

Краснодар — Ростов

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13679.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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