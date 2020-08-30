Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Игра начнется в 20.00 (мск).

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов — Петров, Газинский, Мартынович, Рамирес — Классон, Олссон, Кайю, Вилена — Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Уткин, Кабелла, Ари, Сулейманов, Кутовой.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков — Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Козлов — Байрамян, Еременко, Ионов, Норманн, Хашимото — Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Логашов, Рудаков, Поярков, Смирнов, Глебов, Ковалев, Полоз, Долгов, Тошевски.