РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» прилетел в Москву перед матчем с «Локомотивом»

20:40
Теги:

Игроки и тренерский штаб «Краснодара» прилетели в Москву, где в субботу пройдет матч 2-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Быки» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России с тремя очками. «Локомотив» — три балла и третья строчка.

Локомотив — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 23796
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир