«Краснодар» прилетел в Москву перед матчем с «Локомотивом»

Игроки и тренерский штаб «Краснодара» прилетели в Москву, где в субботу пройдет матч 2-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Быки» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России с тремя очками. «Локомотив» — три балла и третья строчка.