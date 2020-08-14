«Краснодар» прилетел в Москву перед матчем с «Локомотивом»
20:40
Игроки и тренерский штаб «Краснодара» прилетели в Москву, где в субботу пройдет матч 2-го тура РПЛ против «Локомотива».
«Быки» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России с тремя очками. «Локомотив» — три балла и третья строчка.
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