«Краснодар» показал «бронзовую» раздевалку после разгрома «Ахмата»

«Краснодар» в Twitter опубликовал фотографию из раздевалки после победы в заключительном матче Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (4:0).

— Бронзовая раздевалка сегодня, — говорится в сообщении.

«Краснодар» по итогам сезона занял третье место в чемпионате России и получил право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.