«Краснодар» показал «бронзовую» раздевалку после разгрома «Ахмата»
22 июля 2020, 23:46
«Краснодар» в Twitter опубликовал фотографию из раздевалки после победы в заключительном матче Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (4:0).
— Бронзовая раздевалка сегодня, — говорится в сообщении.
Бронзовая раздевалка сегодня ??#КраснодарАхмат #СПобедой pic.twitter.com/Efelz9jJS1— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 22, 2020
«Краснодар» по итогам сезона занял третье место в чемпионате России и получил право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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