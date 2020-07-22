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«Краснодар» показал «бронзовую» раздевалку после разгрома «Ахмата»

22 июля 2020, 23:46
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«Краснодар» в Twitter опубликовал фотографию из раздевалки после победы в заключительном матче Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (4:0).

— Бронзовая раздевалка сегодня, — говорится в сообщении.

«Краснодар» по итогам сезона занял третье место в чемпионате России и получил право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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