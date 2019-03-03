"Краснодар" - один из любимых клиентов Зе Луиша

Зе Луиш в пятый раз за восемь матчей забил "Краснодару" и стал лучшим бомбардиром "Спартака" в этом противостоянии, обогнав Квинси Промеса.
Только одной команде в чемпионате России африканец забивал столько же, сколько "быкам". Правда, на пять голов в ворота "Анжи" он потратил семь игр. (Кирилл Бурдаков)
Голы Зе Луиша в чемпионате России:
|
Соперник
|
Матчи
|
Голы
|
Анжи
|
7
|
5
|
Краснодар
|
8
|
5
|
Арсенал
|
3
|
3
|
ЦСКА
|
6
|
2
|
Зенит
|
6
|
2
|
Енисей
|
1
|
1
|
Рубин
|
3
|
1
|
Амкар
|
4
|
1
|
Динамо
|
4
|
1
|
Локомотив
|
5
|
1
|
Уфа
|
7
|
1
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