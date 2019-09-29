«Краснодар» обыграл «Арсенал» и прервал неудачную серию

«Краснодар» победил «Арсенал» в матче 11-го тура премьер-лиги (2:0). Голами отметились форварды Ари и Магомед-Шапи Сулейманов.

«Краснодар» прервал неудачную серию из трех поражений подряд. «Быки» занимают 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. «Арсенал» с 14 баллами располагается на 8-й строчке.

На 90+2-й минуте встречи прямую красную карточку получил хавбек «Краснодара» Тонни Вилена — арбитр Казарцев воспользовался подсказкой видеоассистента.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

«Краснодар» — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (1:0)

Голы: Ари, 38 — с пенальти (1:0). Сулейманов, 63 (2:0).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Вилена, Олссон (Уткин, 84), Ари, Сулейманов, Стоцкий (Фернандеш, 77), Берг (Камболов, 71).

«Арсенал» (Тула): Левашов, Бауэр, Беляев, Григалава, Альварес, Ломовицкий, Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Лесовой (Луценко, 74), Э.Кангва.

Предупреждения: Ломовицкий, 43. Олссон, 45. Мартынович, 90+6.

Удаление: Вилена, 90+2 (грубая игра).

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Мурашов (Москва), Данченко (Уфа).

29 сентября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 23516 зрителей.

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