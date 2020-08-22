Защитник «Краснодара» Игорь Смольников в перерыве матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» рассказал, что нужно сделать, чтобы переломить ход матча. После первого тайма «быки» проигрывают — 0:1.

«Много сами себе моментов «привозим», ошибаемся. Чтобы победить — нужно прибавлять. Прибавлять во всем: от агрессии до активности в атаке. Каждому из нас нужно прибавить, чтобы победить» — сказал Смольников в эфире телеканала «Матч Премьер».