"Краснодар" - "Крылья Советов": Рабиу впервые выйдет в "старте" "Крыльев"

Стали известны составы "Краснодара" и "Крыльев Советов" на матч 22-го тура РПЛ. В стартовом составе самарцев впервые появится хавбек Мохаммед Рабиу. Он зимой перешел в самарский клуб из "Анжи" и с тех пор только один раз вышел на замену в игре с махачкалинцами.

"Краснодар": Сафонов - Петров, Мартынович, Спаич, Скопинцев - Газинский, Каборе, Перейра - Вандерсон, Игнатьев, Классон.

Запасные - Синицын, Ещенко, Голубев, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Сулейманов.

"Крылья Советов": Рыжиков - Полуяхтов, Бурлак, Самарджич, Денисов - Рабиу - Самедов, Ананидзе, Тимофеев, Зиньковский - Корниленко.

Запасные - Конюхов, Овсянников, Карпов, Рохель, Ткачук, Киселев, Антон, Яковлев, Шейдаев, Канунников, Вучичевич.

"Краснодар" - "Крылья Советов": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 16.30 (мск)